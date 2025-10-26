◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）第2戦はソフトバンクが序盤の猛攻で大勝。本拠地での2試合で1勝1敗のタイに戻した。過去の日本シリーズで1勝1敗となったのは、引き分けがあるケースも含めて35度。そのうち第1戦に勝っていたチームの日本一は2023年の阪神を含めて17度。第2戦の勝利で追い付いたチームは18度で、データの上でもほぼ互角となっている。ソフトバン