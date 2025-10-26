プロ野球の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２６日、みずほペイペイドーム福岡で第２戦が行われ、ソフトバンクが阪神に１０―１で大勝し、１勝１敗とした。２７日は試合がなく、第３戦は２８日午後６時から甲子園球場で行われる。快打を連発快打を連発した姿は、とても満身創痍（そうい）とは思えない。ソフトバンク・周東が、５打数５安打の固め打ち。日本シリーズの１試合最多安打記録を更新した。最も「らしさ」が出た