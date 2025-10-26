ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」は２６日、優勝戦が行われた。ダービー連覇がかかっていた５号艇・桐生順平（３９＝埼玉）はバック５番手から道中追い上げて３着。「悪いレースではなかったと思います。みんな（仕上がりが）良かったですね。道中で３着に入れたのは良かったです。また次、頑張りたいです」と激戦を振り返った。ダービー連覇を達成したのは１９８７年平和島、８８年多摩川を制した今村