毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。10月26日（日）は、ゲストに井口浩之（ウエストランド）、ママタルト、中嶋優月（櫻坂46）、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）を迎えて、「マインクラフト」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】櫻坂46中嶋優月「飛行機通学」エピソードに