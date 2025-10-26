「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが１４安打１０得点の打線爆発で圧勝。打線奮起の裏には、安定した投手陣が大きな勝因になった。有原の力投も実らず、初戦を落として迎えた第２戦。先発の上沢は初回に１点を失うも、その後は阪神打線を分断。６回５安打１失点、７奪三振の好投で試合を作った。七回はヘルナンデスが三者連続三振、八回からは松本晴