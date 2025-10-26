高市総理はASEAN関連の首脳会議など一連の日程を終え、マレーシアから帰国の途につきました。「各国首脳と信頼関係を築くことが出来た」と初外遊の成果を強調しています。高市総理「各国の首脳との間でですね、今後の協力の基礎となる信頼関係をしっかり構築することができたと思っております」総理就任後、初の外国訪問で、ASEAN関連の首脳会議に出席した高市総理は、「ASEAN諸国、同志国との連携強化を確認できたので、非常に有