西武の古賀悠斗捕手（26）が、秋季練習で危機感を口にした。23日に行われたドラフト会議で、西武は「大学ナンバーワン捕手」と評される小島大河捕手（明大）を1位指名し、交渉権を獲得した。捕手の1位指名は2013年の森友哉（大阪桐蔭高）以来、12年ぶりとなった。古賀悠は今季、自己最多の112試合に出場、95試合で先発マスクをかぶり、西口文也監督（53）からも「正捕手だと思っている」と信頼を寄せられる存在だ。だが、