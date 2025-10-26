26日未明、岐阜市の繁華街で酒を飲んだ状態で車を運転し、道路に倒れていた男性をひき逃げしたとして23歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】酒気帯び運転でひき逃げしたとして23歳の女を逮捕酒に酔って道路に倒れていた男性をひく岐阜市 逮捕されたのは岐阜市に住む自称パート従業員の大郷千博容疑者23歳です。 男性は左肩の骨を折るなどの重傷です。 警察は目撃者の証言や防犯カメラの映像などから大郷容疑者を