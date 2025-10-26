＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権最終日◇26日◇エミレーツ・GC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞2位と5打差をつけてスタートした16歳・長〓大星（勇志国際高）だったが、フィファ・ラオパックディ（タイ）とのプレーオフに敗れ、優勝には届かなかった。【写真】ドバイの摩天楼めがけて白球一直線！3日目を終えて、長〓、そして中野麟太朗（早大）が続き、日本勢がワンツー体制を築いていた。 迎えた最終日