任期満了に伴う上越市長選挙が26日に投開票され、無所属・新人の元外交官、小菅淳一さん(73)が初当選を決めました。小菅氏は上越市の高田高校から東京大学に進み、卒業後は41年にわたり外交官を務めました。選挙戦では20年前に合併した旧町村地域の振興や、交流拠点「こどもセンター」の整備、上沼道や直江津港のインフラ整備の促進などを訴えました。 開票結果 (23時確定) 市選管発表 当選小菅淳一氏(73)2万4039