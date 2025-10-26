モデルの亜希（56）が26日、自身のインスタグラムを更新し、25日に行われた「高嶋ちさ子のザワつく！音楽会2025」で東京・日本武道館のステージに立ったことを報告した。家族ぐるみの付き合いがある友人のバイオリニスト・高嶋ちさ子の公演に出演するため、2023年からバイオリンに挑戦。一昨年、昨年に続いて「ザワつく！音楽会」に参加し、「今日は肩と首がパンパンでも幸せな張りです笑」と充実の笑みを浮かべるショットを