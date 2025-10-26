このとき無視してしまった夫への違和感。主人公がはっきりと認識するようになったのは、妊娠が発覚したとき…妊娠を報告してもあまり喜んでくれなかったのです…。【まんが】夫が私を選んだ理由(ウーマンエキサイト編集部)