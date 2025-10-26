◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは序盤から１０点を奪って逆転勝ち。通算１勝１敗のタイに戻した。山川穂高が決勝の２点打、３ランの５打点を挙げ、周東佑京は日本シリーズ新記録の５安打をマークした。ソフトバンクの日本シリーズでの２ケタ得点は、前身球団を含めて５度目。▽１９５９年第１戦１０―７巨人▽２００３年第２戦１３―０阪