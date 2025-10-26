◆みやざきフェニックス・リーグ韓国・斗山２―８巨人（２６日・生目第２）巨人の中山礼都内野手が２ラン含む２安打４打点と存在感を放った。「３番・中堅」で先発出場。３回２死一塁の第２打席で右中間に一発を放り込むと、４回の第３打席では中越え二塁打を放った。続くリチャードの打席の暴投の間に三塁を陥れ、佐々木の右前安打で生還。足でもアピールした。５年目の今季はシーズン途中から外野に挑戦し、自己最多の１