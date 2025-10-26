ミュージカル俳優で歌手の山崎育三郎（39）が26日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）に出演。ゲスト出演した「20thCentury」の井ノ原快彦（49）とパパトークに花を咲かせた。小学1年と3年の息子を持つ山崎。「最近になってちょっと反抗じゃないけど、ちょっと自立したいみたいな気持ちがあるみたいで、長男が。めちゃくちゃ寂しいです」とパパ目線の切ない思いを明かした。「前までは“抱っこ”って言っ