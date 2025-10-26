お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（４５）が２６日、横浜市の緑山スタジオで行われた、ＴＢＳ系で年末に放送予定のスポーツバラエティー番組「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」の収録中に左足剝離骨折で全治３カ月の重傷を負ったことが分かった。同局が発表した。長田は収録中、回転する丸太型のクッションを並べた障害物に飛び移ろうとして負傷。病院で検査を行ったところ、左足の甲の剥離骨折と診断された。患部