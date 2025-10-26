きょう、千葉県旭市で軽乗用車が電柱に正面衝突する事故があり、10代の女性が死亡しました。きょう午後6時半ごろ、旭市神宮寺で車を運転していた男性から、「後部座席の女性の意識がない」と119番通報がありました。警察官が駆け付けたところ、軽乗用車が電柱に正面衝突していたということです。この事故で、軽乗用車の後部座席に乗っていた10代の女性が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察などによりますと、軽乗用