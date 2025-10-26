任期満了に伴う上越市長選挙は26日、投開票が行われ、新人で元外交官の小菅淳一さん(73)が初当選を果たしました。新潟県内の市町村長選挙では最多の6人が立候補した上越市長選挙。選挙戦では1期4年の現市政への評価や人口減少対策などを争点に論戦が交わされました。投票率：56.63％