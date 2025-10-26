◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）日本シリーズ初登板となったソフトバンク・上沢が、6回5安打7奪三振で1失点と好投。同シリーズ初勝利を手にした。初回に1点を先制されるも、大量援護に恵まれて2回以降はテンポのいい投球で二塁を踏ませず。「逆転してくれたので、何とか最少失点で投げることができた」と援護に感謝した。初回は1死から3連打で先制を許し、なお1死