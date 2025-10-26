■プロ野球SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10ー1阪神（26日みずほPayPay）ソフトバンクは阪神に大勝し、日本シリーズを1勝1敗とした。昨年から続いていた日本シリーズでの連敗を5で止めた。1回表、先発・上沢が佐藤輝に適時打を打たれ1点を先制される。しかし打線は1回裏、栗原の適時打で同点に追いつくと、山川の適時打で2点を勝ち越す。さらに2回裏は周東、近藤の適時打、山川の1号3ランなど6点を追加し、リード