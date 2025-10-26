強力鷹打線の猛攻に屈した。阪神はソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦（２６日、みずほペイペイ）に１―１０で敗れ、対戦成績は１勝１敗のタイとなった。先発を任されたジョン・デュプランティエ投手（３１）は１回２／３、５２球を投げて、６安打３四球７失点。８月９日のヤクルト戦（神宮）以来となる復帰戦でまさかの大乱調となり「悪い登板だった。チームのために自分の仕事をすることをまっとうで