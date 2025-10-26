２６日、テオ大統領代行（右）と握手を交わす李強総理。（シンガポール＝新華社記者／高潔）【新華社シンガポール10月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は26日、シンガポールの大統領官邸（イスタナ）で、同国のテオ大統領代行と会談した。２６日、テオ大統領代行（右）と会談する李強総理。（シンガポール＝新華社記者／高潔）