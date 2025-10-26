東京・中央区銀座で、25日からペットの保護や救出を行う団体が犬や猫など動物の命の大切さを伝える個展を開催しています。東京・中央区銀座では、災害時のペットの保護・救出や、飼育放棄されている現場から犬や猫などを引き取る一般社団法人「チームうーにゃん」による、小さな命の大切さを伝える個展が25日から行われています。個展では、団体代表のうささんが犬や猫を色鮮やかに描き、20点ほどの作品が展示されています。動物の