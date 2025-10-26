「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）阪神が２桁失点の大敗を喫し、１勝１敗のタイとなった。試合終了直後、ベンチでは選手たちが厳しい表情でグラウンドを見つめる中、近本光司外野手の前向きな姿があった。９点を追う九回は３番から始まる打順。このイニングで近本は手元の白い資料を見ながら相手投手を見つめていた。第５打席がめぐってくる可能性は低い中でも、