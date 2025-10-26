とちぎテレビ 2025年10月26日午後10時34分ごろ、千葉県北西部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは80km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．３と推定されます。 栃木県 【震度2】 真岡市 【震度1