◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが序盤から１０点を奪って逆転勝ちを収め、通算１勝１敗のタイに戻した。小久保裕紀監督の試合後の一問一答は以下の通り。―打線が１４安打１０得点を挙げた。「はい、昨年ここで３連敗して、皆さんの前で勝ちを見せることができなかったんで今日はうれしいです」―初回の反撃はどう見ていたか。「もちろん山川