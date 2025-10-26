◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・坂本誠志郎捕手が１４安打１０失点の大敗を受け止め、２８日の第３戦でのリベンジを誓った。先発のデュプランティエが２回途中６安打７失点でＫＯ。代わった岩貞も山川に３ランを浴び、３番手の伊原が暴投で１０点目を与えた。扇の要は「もともと素晴らしい打線というのは分かっていますし、こういう打線をいかに抑えてい