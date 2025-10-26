バイエルンのに所属するドイツ代表MFジョシュア・キミッヒがチームメイトの17歳レナート・カールを称賛した。25日、ドイツ『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。ブンデスリーガ第8節が25日に行われ、バイエルンはアウェイでボルシアMGと対戦。0−0で迎えた64分にキミッヒが先制点を挙げて均衡を破ると、69分に追加点。81分にはカールがダメ押しの3点目を決め、3−0で勝利を収めた。この結果、バイエルンは開幕から公式