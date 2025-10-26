26日午後10時35分ごろ、関東地方で震度2の地震があり、静岡県内でも熱海市や富士宮市などで震度1の揺れが観測されました。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県北西部で、震源の深さは80km、自身の規模はM4.3と推定されています。静岡県内で観測された揺れは以下の通りです。【震度1】富士宮市熱海市伊豆市東伊豆町