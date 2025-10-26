◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1−10ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）阪神・伊原陵人（25）が日本シリーズ初登板を果たした。3番手で3回2死満塁でマウンドに上がると、外角寄りの変化球で遊ゴロ。4回はテンポよく3者凡退に封じ込めた。5回は連打を浴びるなど、1点を失ったが最少失点で踏みとどまった。球団新人投手では05年能見篤史、橋本健太郎以来20年ぶりの日本S登板。2回1/3を2安打1失点で終え