26日、キルギス・ビシュケクで開催されたボクシング「SAIKO x LUSH vol.3」で登場した着物姿の美女ラウンドガールにファン騒然。「可愛すぎる」「凄くキレイ」「レベル高い」など反響が相次ぐ一幕があった。【映像】「着物姿」の美女ラウンドガール66kg契約の6回戦。リスペク・ベクテノフ（キルギス）がケン・ダニラ（フィリピン）を3-0の判定で下した一戦で注目を集めた一コマ。1ラウンド終了時にリングサイドで試合を見守