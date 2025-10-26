陸上・第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日・弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間、３８・０キロ）――城西大が２時間３分２８秒で２５年ぶり３度目の優勝を果たした。１、２区の連続区間賞で主導権を握り、５区で順位を落としたものの、最終６区の金子陽向（４年）が大東大を猛追し、ラスト１キロを切ってから逆転した。東北福祉大が過去最高の４位。８位の福岡大までが次回のシードを得た。「個々が力を伸ばし