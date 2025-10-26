26日午後、千葉県で10代の男女3人が乗った軽乗用車が電柱に衝突する事故があり、後部座席に乗っていた女性1人が死亡しました。警察によりますと、26日午後6時すぎ、千葉県旭市で「軽乗用車と電柱の事故」と軽乗用車を運転していた男性から119番通報がありました。10代の男女3人が乗った軽乗用車が、なんらかの原因で電柱に衝突したということです。そのうち、後部座席に乗っていた10代の女性が病院に搬送されましたが、その後、死