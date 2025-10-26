◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが14安打10得点の大勝で1勝1敗のタイに戻した。山川穂高が勝ち越し適時打を含む5打点。周東佑京は日本シリーズ新記録の1試合5安打を打ち立てた。上沢直之が6回1失点で初勝利を挙げた。移動日を挟み、28日からは甲子園での3連戦に舞台を移す。先発の上沢は初回に1点を失ったが、2回以降は阪神打線を封じた。小久保裕紀監督は