◆SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（26日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが14安打10得点の大勝で1勝1敗のタイに戻した。山川穂高が勝ち越し適時打を含む5打点。周東佑京は日本シリーズ新記録の1試合5安打を打ち立てた。上沢直之が6回1失点で初勝利を挙げた。移動日を挟み、28日からは甲子園での3連戦に舞台を移す。試合後、小久保裕紀監督は「昨年ここ（みずほペイペイドーム）で3連敗して皆さん