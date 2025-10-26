俳優の山田裕貴がパーソナリティを務める、ニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』(毎週月曜 深1:00)の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が26日、横浜アリーナで開催された。エンディングでネプチューンがサプライズ登場。山田や赤楚衛二に巴投げを食らわせたほか、股間を鷲掴みにするなど大暴れした。【写真】1回転！山田裕貴に巴投げを浴びせるネプチューンネプチューン