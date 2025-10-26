10月26日に投開票が行われる新潟県上越市長選挙。過去最多となる6人が立候補し、選挙戦が展開されました。投票率は56.63％で、午後9時から開票作業が行われています。開票状況(午後10時半現在)小菅淳一氏1万1500票石田裕一氏1万1500票宮越馨氏9500票中川幹太氏1万1500票風間直樹氏1万1500票丸山章氏3500票※有効投票数の4分の1以上の法定得票数に届かなかった場合、当選者無しで再選挙となる可能性があります。