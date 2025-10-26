26日午後10時35分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、坂東市、それに桜川市、栃木