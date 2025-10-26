◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・森下翔太外野手は２８日からの本拠地３連戦（甲子園）へ視線を向けた。この日は初回に先制点につながる二塁打を放った。シリーズは２試合で７打数２安打１打点。「嫌な責められ方というよりかは、自分の打ち損じ。内容が良くないアウトが続いた。あした（２７日）は試合がないので、修正してあさって（２８日）の甲子園か