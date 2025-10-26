◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは序盤から打線が１０点を奪って逆転勝ちを収め、通算１勝１敗のタイに戻した。王貞治球団会長は開口一番、「五分五分で大阪に行けるね。今日はウチらしい打線が出たから。つながったからね」と大量点を奪った打線を称賛した。小久保監督が第１戦で代打起用した山川を６番に据え、決勝打と３ランの５打点をマーク。