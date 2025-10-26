ジャーナリストの田原総一朗氏（91歳）が10月26日、自身のX（Twitter）を更新。番組内で、高市早苗首相に対して「あんなやつは死んでしまえ、と言えばいい」と発言したことについて、動画で謝罪した。田原氏は、司会を務めた19日放送の討論番組「激論！クロスファイア」（BS朝日）内で、選択的夫婦別姓に関する話題の中で、高市首相に対して「あんなやつは死んでしまえ、と言えばいい」などと発言し、SNSで大炎上。田原氏は23日、