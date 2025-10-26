◇SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1−10ソフトバンク（2025年10月26日みずほペイペイD）阪神・藤川監督は大敗にも、甲子園で仕切り直しとなる第3戦に意識を向けた。公式戦では8月以来の先発となったデュプランティエが序盤からソフトバンク打線につかまって炎上。指揮官は「向こうの集中力が上回ったというところ。（初回に）栗原選手が良いタイムリーを打ったので。こういう日だったんでしょうね」と淡々と振り返った