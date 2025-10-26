◇SMBC日本シリーズ第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）はお立ち台で「長い歴史の中で、なかなか打撃で名を刻めるとは思ってなかったので、非常にうれしいです」と喜びを表した。初回に右前打、2回に左中間三塁打、3回に中前打、5回にも中前打、そして7回は左線二塁打。サイクル安打にも王手をかけたが、さすがに6打席目は回ってこなかった。これで1勝1敗