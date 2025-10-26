お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が26日、自身のインスタグラムを更新し、「凄いメンバー」との飲み会ショットを公開した。「凄いメンバーで飲み会！貴重な話の数々最高でした！楽しかったー！」とつづり、7人の集合ショットを投稿。テーブルを囲むのはプロボクシングの元WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏、元WBC世界バンタム級王者・山中慎介氏、元東洋太平洋ウェルター級王者・亀海喜寛氏、