HEY-SMITH主催フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞が、2026年10月24日、25日に大阪・泉大津フェニックスにて開催されることが発表された。2025年の10月25日・26日には＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞が開催され、2日間完売した会場には日本中からパンク・ロック好きが集まり、全25バンドの熱いライブが繰り広げられた。そんな”ハジマザ”だが、早くも来年開催まで決定している。チケットオフィシャル先着先行もスター