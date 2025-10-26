レトロリロンが本日10月26日、東京・豊洲PIT公演＜Penthouse presents “Brandnew Dancehall”＞に出演した。同公演にて新曲「バースデイ」を初披露し、同楽曲が11月5日にデジタルリリースされることも発表となった。新曲「バースデイ」は涼音(Vo/AG)の「生まれた場所や時間、あらゆる記号に苛まれて生きていく中で自分に、『生まれてきてくれてありがとう』と言えるような人生を送っていきたい。あわよくば、送っていきませんか？