◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク打線が火を噴き、１勝１敗のタイとした。ヒーローは、初回に決勝の２点二塁打、２回に３ランを放った山川。貢献ポイント４・３０を挙げ、阪神・村上を抜いてトップに立った。日本シリーズ新の５安打を放った周東は、２・６０ポイントを加算して３位に浮上。６回１安打で白星を挙げた上沢が４位。２位は村上で、阪神勢