◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神のドラフト１位左腕・伊原陵人投手が、日本シリーズに初登板。阪神の新人が日本シリーズに登板するのは、８５年の佐藤秀明、０５年の橋本健太郎と能見篤史に次いで、球団で４人目となった。２番手・岩貞が負傷降板し、伊原は１―９の３回２死満塁からマウンドへ。ピンチで、４番・近藤を遊ゴロに打ち取った。だが、５回には