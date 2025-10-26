◆２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは序盤から打線が１０点を奪って逆転勝ちを収め、通算１勝１敗のタイに戻した。周東佑京内野手が史上最多となる１試合５安打で打線をけん引した。０―１の初回無死一塁で右前打でチャンスメイク。その後、栗原の右前適時打で同点のホームを踏んだ。３―１となった２回２死二塁の好機では左中間への適時三塁打で４点目を挙げた。続く柳