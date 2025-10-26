◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神・佐藤輝明内野手は、２戦連続適時打となる先制打を放つも、チームは１０点を奪われて大敗した。第２打席以降は無安打で４打数１安打だったが、盗塁もマーク。「（２戦連続タイムリーは）よかった。しっかり準備して、またやるだけです」と振り返った。これで１勝１敗。２７日の移動日をはさみ、２８日は本拠地・甲子園で